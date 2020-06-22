تضارب الأنباء عن لقاء بين وفد "أفريكوم" وحفتر بعد محادثات مع السراج

نفت مواقع ليبية مناصرة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنباء عن لقاء بين الأخير ووفد قيادة الأفريكوم في مقر القياده العامة للجيش بالرجمه.

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبر اللقاء إذ قالت وكالة "نوفا" إن الوفد العسكري الأمريكي سيجري محادثات مع حفتر بعد أن عقد لقاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

ولم يصدر "الجيش الوطني الليبي" أي بيان بهذا الشأن.



ووصل وفد "أفريكوم" قد وصل اليوم إلى ليبيا الاثنين وعقد اجتماعا في مدينة زوارة غرب طرابلس مع السراج وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين في حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية تصعيد التوتر في ليبيا بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر مؤيدا لحفتر، عن إمكانية دخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: "نوفا" + وكالات