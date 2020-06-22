الإمارات.. دبي تستقبل المقيمين والسياح اعتبارا من 7 يوليو المقبل

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي اليوم الاثنين، الإجراءات والاشتراطات الجديدة الخاصة بسفر المواطنين والمقيمين والسياح من وإلى دبي عبر مطاراتها.

وقررت اللجنة العليا السماح ببدء عودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي بدءا من اليوم، وكذلك السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر لأي وجهة خارجية اعتبارا من غدا الثلاثاء، شرط موافقة الدول المقصودة بالسفر على استقبالهم.

وشملت القرارات أيضا، البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتبارا من الـ7 من يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين والعاملين في مطارات دبي.

ويكون السماح بعودة المقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة دبي من خلال الحجز المسبق على الرحلات المجدولة للقدوم لمطارات دبي من خلال الناقلات الجوية المختلفة، بحيث يتم تنسيق الموافقات للقدوم من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركات الطيران.

وأشارت، إلى أنه يحق لشركة الطيران رفض السفر في حال وجود أي أعراض مرتبطة بفيروس "كوفيد – 19" على المتقدم لطلب السفر، ويكون لزاما على المقيم القادم إلى دبي عدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس، يتوجب عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما.

أما بالنسبة للراغبين بالسفر إلى الخارج، فعليهم عمل فحص كورونا، عند عودتهم للبلاد، مع الالتزام بعدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص.

المصدر: "وسائل إعلام إماراتية"