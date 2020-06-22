أولمرت: إيران متورطة في الأزمة السورية ويجب على إسرائيل إيقافها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، إن إيران متورطة في الأزمة السورية، ويجب على إسرائيل إيقاف هذا التدخل.

وأضاف في حديث لـRT، أن "الحكومة الإسرائيلية كانت قد فشلت حينما سمحت لهم بالتسلل إلى سوريا في بداية الأزمة. كان من واجبنا وفي مقدورنا إيقافهم آنذاك حيث كانت لدينا القدرات اللازمة".

وتابع: "لكن في ذلك الوقت كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ينظر في أولويات أخرى، لذلك لم يولِ اهتماما لازما للموضوع، عند ضرورة منع الإيرانيين من التسلل إلى سوريا".

وأشار أولمرت إلى أن "إيران لم تكن عدوا تاريخيا لإسرائيل أبدا. هناك ثمانون مليون نسمة في إيران وأنا واثق من أن أغلبيتهم يريدون العيش في سلام مع الجميع، وليس لديهم أي رغبة أو حاجة لخوض الحرب على إسرائيل. أنا آمل في أن الإيرانيين سوف يتجاهلون جميع المواقف المتطرفة حيال دولة إسرائيل".

ونوه بأنه لو كان في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، "لاقترح على المرشد الأعلى الإيراني تنظيم لقاء لمناقشة جميع القضايا العالقة مع الإيرانيين".

وقال: "لا أظن أن إسرائيل تسعى لأي شيء سوى التأكد من أن الإيرانيين لا يبنون قدرات نووية ولا يتدخلون في محيط إسرائيل المباشر لقلب التوازن الموجود في الشرق الأوسط. عليهم أن يبقوا في إيران ويعتنوا بحاجاتهم في مجال تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وتحسين مستوى المعيشة للشعب الإيراني ويؤسسوا نظاما ديمقراطيا في إيران".

وأضاف: "هذا هو ما يريدونه أو على الأقل أظن أنهم يريدون ذلك. وفي ما يخص موقفي الشخصي ليس لدي أي مشكلة مع كل هذا النشاط. لكن بما أنهم يحاولون قلب التوازن بالقرب من بيتي يتعين علي أن أتخذ بعض الإجراءات الدفاعية".

المصدر: RT