أولمرت محذرا الأمين العام لحزب الله من أمر خطير: لم أحاول اغتياله وهو ليس مشكلة كشخصية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وقال في مقابلة مع RT "لا أنصح السيد نصرألله أن يتنزّه الآن في كل مكان يشاء لأن ذلك قد يكون خطيرا بالنسبة له. لكن في تلك الفترة كنّا نسعى إلى تحقيق أهدافنا التي تحقّقتْ في الحقيقة وهي تتمثّل في إنزال ضربة قوية بحزب الله لكي لا تخطر بباله فكرة إطلاق النار علينا مرة جديدة. ومنذ نهاية الحرب لم يطلقوا علينا رصاصة".

وتابع " حينما شغلت منصب رئيس الوزراء لم تكنْ هناك أي محاولة لاستهداف السيد نصرالله شخصيا. لا يعني ذلك أنني متعاطف مع هذا الرجل أو لدي موقف إيجابي إزاءه بل أعتبره عدوا لدودا ومتطرّفا ومتعصّبا تشمله الكراهية. غير أنني لا أعتقد أنه يمثّل لبّ المشكلة كشخصية".

المصدر: RT