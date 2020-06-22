المجلس العربي: حزب العمال الكردستاني مزق العلم العراقي ورفع علمه في كركوك

قال المجلس العربي في محافظة كركوك العراقية، اليوم الاثنين، إن حزب العمال الكردستاني (PKK)، مزق العلم العراقي ورفع علمه في كركوك.

وذكر المجلس في بيان صحفي "نستنكر ما قام به حزب العمال الكردستاني باعتدائه على سيادة العراق، وتمزيق العلم العراقي ورفع علم حزب غير عراقي داخل مدينة كركوك".

وأضاف "نحن في المجلس العربي نستغرب تغاضي وإهمال الجهات الأمنية العراقية في محافظة كركوك للأعمال التي يقوم بها هذا الحزب الأجنبي على الأرض العراقية".

وطالب المجلس، الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذه التنظيمات غير الرسمية ومحاسبة الأطراف الداعمة لها.

المصدر: RT