قرقاش: الإمارات وفرنسا تدعوان لوقف إطلاق النار فورا فى ليبيا

أجرى مسؤول إماراتي رفيع مباحثات مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في ليبيا، اتفقا فيها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، خاصة في سرت.

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وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش في تغريدة نشرها على "تويتر": "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا، متفقون تماما مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين خاصة في سرت، نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع لليبيين".

أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا.

متفقون تماماً مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت.

نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 21, 2020

يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعربت، مساء السبت، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

المصدر:RT