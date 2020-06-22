أربيل تتخذ حزمة قرارات بصدد رواتب موظفي الإقليم

أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق حزمة من القرارات تتعلق برواتب الموظفين، تقتضي صرف 50% من مستحقات المكلفين بالخدمة والدرجات العليا والخاصة.

وجاء في بيان عن الحكومة أيضا، أنه "سيتم صرف رواتب الشهداء والمؤنفلين والسجناء والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين الذين يتقاضون راتبا قدره 300 ألف دينار بشكل تام وبنسبة 100%".

وأوضح البيان أنه "تقرر تكليف اللجنة العليا للحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق باتجاه توفير المستحقات المالية لموظفي الإقليم".

ولفت إلى أن "هذه الاجراءات وقتية وتشمل رواتب هذا الشهر فقط".

المصدر: "رووداو"