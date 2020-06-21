اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للقوات الموالية للحكومة لبحث سير العمليات العسكرية.

وجاء في بيان مقتضب عن عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأحد، أن "القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج يجتمع مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال للاطلاع عن سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت الجفرة، واستعراض آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين".

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت عن عزمها على تحرير مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

وعقب هذا الإعلان، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه من حق مصر أن تتدخل عسكريا في ليبيا لحماية الحدود الغربية المصرية واستعادة الأمن على الساحة الليبية، موجها الجيش بالاستعداد لعمليات عسكرية خارج مصر.

المصدر: RT