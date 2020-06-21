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حمدوك يعتذر للسودانيين العالقين في الخارج على معاناتهم

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حمدوك يعتذر للسودانيين العالقين في الخارج على معاناتهم
Reuters
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعودة المواطنين العالقين في الخارج، واعتذر لهم على المعاناة التي واجهوها بعد أن فرضت السلطات السودانية إغلاقا عاما بسبب وباء كورونا.

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وقال حمدوك عبر تغريدة في "تويتر" الأحد: "أرحب بشدة بعودة مواطنينا السودانيين العالقين بالخارج، بعد أن بدأت عمليات التفويج بنجاح في مرحلتها الأولى، وتتواصل إنشاء الله في الأيام القادمة. لقد فرضت علينا ظروف جائحة الكورونا".

وأوضح أن السودان مثل غيره من دول العالم، اتخذ إجراءات استثنائية لمكافحة تفشي الجائحة التي لم تكن البلاد مستعدة لمواجهتها، وبينها إغلاق الحدود والمطارات والمعابر.

وأضاف: "لقد كانت هذه الإجراءات قاسية على بعض مواطنينا، تعرضوا خلالها لظروف صعبة حاولنا تخفيفها عبر عمل سفاراتنا بالخارج".

وتابع: "نود أن نعتذر لهم عن هذه المعاناة، ونعدهم أن نعمل بكل جهد ممكن لإصلاح النظام الصحي، في إطار عمليات الإصلاح الشامل، حتى لا تتكرر مثل هذه المعاناة".

المصدر: RT

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