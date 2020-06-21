"الجيش الوطني الليبي": القوات الجوية ستتعامل مع أي هدف يهدد الأراضي الليبية

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خلفية حفتر، أن قواته الجوية ستتعامل مع أي هدف يهدد الأراضي الليبية.

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وأعلن المسماري في موجز صحفي اليوم الأحد، عن فرض منطقة حظر جوي بطول 200 كم فوق مدينة سرت ومحيطها تبدأ من شرق المدينة وتمتد حتى منطقة الهيشة.

وشدد على أن المعركة التي يخوضها "الجيش الوطني" ليست "معركة وطنية بل إنها معركة خطيرة جدا تتعدى الحدود الوطنية وحتى الإقليمية".

وأكد أن العدوان التركي واحتلاله المباشر للأراضي الليبية هو تهديد أمني ليس على ليبيا ومصر والمنطقة العربية فقط بل وعلى أوروبا.

وأضاف أن الموقف الذي أعلنته القاهرة مؤخرا يأتي "إدراكا منها أن هذه المعركة هي معركة قومية عربية".

المصدر: RT