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المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو

أخبار العالم العربي

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 يونيو
Globallookpress Markus Mainka
طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية - أرشيف
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أعلنت وزارة السياحة والنقل الجوي في المغرب اليوم الأحد، أن المملكة ستستأنف رحلاتها الداخلية اعتبارا من الـ25 من شهر يونيو الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الحكومة قولها، إنها "ستخفف من إجراءات الإغلاق لقطاع الخدمات والنقل المحلي ابتداء من يوم 24 يونيو"، مضيفة أن "السفر المحلي سيستأنف بما في ذلك الرحلات الجوية والسكك الحديدية".

من جهته، أعلن وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة أمس السبت، استئناف الرحلات الداخلية للطيران والقطارات والحافلات ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وأشار اعمارة إلى أن "التنقل بين مدن "المنطقة 1" سيكون بشكل عادي دون تدابير استثنائية، بينما التنقل من "المنطقة 2" يتطلب شروطا"، لم يذكرها.

وأضاف، أن "الحركة استؤنفت من وإلى البواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".

المصدر: "رويترز + وكالات"

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