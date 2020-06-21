 
مباشر
عاجل
شكري يرد على رفض حكومة الوفاق الوطني الليبية لخطاب السيسي

الخرطوم: لن ندخل في مواجهة مع إثيوبيا إذا شرعت في ملء سد النهضة

أخبار العالم العربي

الخرطوم: لن ندخل في مواجهة مع إثيوبيا إذا شرعت في ملء سد النهضة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5dy

قال وزير الدولة في الخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن بلاده لن تدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال إقدامها على ملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر والسودان.

وشدد في تصريحات صحفية، على أن الخرطوم ستتعامل مع الأمر الواقع وتبحث عن حلول عبر الحوار.

وأكد قمر الدين، أن بلاده ترفض تصعيد القاهرة لقضية السد ولجوءها إلى مجلس الأمن الدولي ونوه بأن ذلك سيزيد تعقيد هذه الأوضاع الحساسة.

ونفى أي نية للخرطوم لتوقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بعد تحقيق شروطها المتعلقة بالسد.

إقرأ المزيد
رسالة مصرية لوزير خارجية إثيوبيا: تعقل فأنت تخاطب مصر
رسالة مصرية لوزير خارجية إثيوبيا: تعقل فأنت تخاطب مصر

من جانبه، قال ياسر عباس وزير الري السوداني في حديث صحفي: "لا نريد التصعيد في موضوع سد النهضة، والتفاوض هو الحل الوحيد".

وشدد على ضرورة توقيع اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن تباشر الأخيرة بملء سد النهضة في الأول من يوليو.

المصدر: .tagpress.net

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا