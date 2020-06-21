خبير: قوة مصر العسكرية لا يستهان بها وسترد إن تحركت ميليشيات ليبيا نحو الجفرة وسرت

قال أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، إن "مصر قوة رشيدة ولا ترغب في العدائيات، والمجتمع الدولي يتفهم موقفها".

وأضاف سنجر عبر برنامج تلفزيوني أنه في حال تحركت المليشيات في ليبيا نحو النقاط التي حددتها مصر، فإن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأشار إلى أن مصر لديها قوة عسكرية لا يستهان بها، ولن تستطيع قوة قادمة من خارج المتوسط تهديد أمنها.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT