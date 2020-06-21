دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج وتعلن موعد بدء استقبال السياح

أعلنت حكومة دبي أنها قررت السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات الإمارة اعتبارا من 7 يوليو.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر" اليوم الأحد، إن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتبارا من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة".

إجراءات سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج الدولة عبر مطارات #دبي. pic.twitter.com/AHI9VQoW67 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

إجراءات قدوم السياح الدوليين إلى #دبي. pic.twitter.com/Gc9nm8m0sH — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

كما ذكر البيان أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي "ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة" من الإمارة "اعتبارا من يوم غد الاثنين 22 يونيو عبر مطارات دبي".

إجراءات عودة المقيمين إلى إمارة #دبي. pic.twitter.com/3kMFSdNyjU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

وسبق أن خففت السلطات الإماراتية الكثير من القيود العامة المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا وسط تراجع في مؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة.

المصدر: RT