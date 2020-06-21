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دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج وتعلن موعد بدء استقبال السياح

أخبار العالم العربي

دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج وتعلن موعد بدء استقبال السياح
Reuters Christopher Pike
دبي.
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أعلنت حكومة دبي أنها قررت السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات الإمارة اعتبارا من 7 يوليو.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر" اليوم الأحد، إن "اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتبارا من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة".

كما ذكر البيان أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي "ترحب بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة" من الإمارة "اعتبارا من يوم غد الاثنين 22 يونيو عبر مطارات دبي".

وسبق أن خففت السلطات الإماراتية الكثير من القيود العامة المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا وسط تراجع في مؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة.

المصدر: RT

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