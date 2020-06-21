أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور

جدد أبناء الجولان السوري المحتل رفضهم المطلق والقاطع للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي، لإقامة مراوح هوائية "توربينات" على أراضيهم الزراعية ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة.

وأكد أبناء الجولان خلال اجتماع في قرية مسعدة المحتلة اليوم الأحد، وجوب التصدي لهذا المخطط بكل الوسائل المتاحة واستمرارهم في محاربته على كل الصعد، مشيرين إلى أنهم منذ الإعلان عن هذا المخطط عبروا عن رفضهم له ولإقامته على أراضيهم.

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وشددوا، على "مواصلة نضالهم ضد إسرائيل ودفاعهم عن أرضهم التي رويت بدماء الآباء والأجداد على مدار عقود طويلة ووقوفهم ضد هذه المخططات الاستيطانية".

وأضافوا أن "إقامة التوربينات الهوائية هي سلسلة من المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لسلب الأراضي من أصحابها وتهجيرهم منها ولاسيما أنه انتقل من مراحل الإعداد والتخطيط إلى مراحل التنفيذ رغم اعتراضهم عليه لمخالفته القوانين والمواثيق الدولية".

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وجدد الأهالي، "التمسك بالوحدة الوطنية والتعاضد مع بعضهم ضد هذه المخططات الاستيطانية ورفضهم المطلق لكل ما يحاك ضد الجولان السوري المحتل أرضا وهوية".

ومخطط التوربينات أو ما يعرف بـ"المراوح الهوائية"، يتضمن تركيب نحو 52 مروحة هوائية عملاقة ومصادرة نحو 600 دونم من الأراضي وتهجيره سكانها من منازلهم.

المصدر: "سانا"