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أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور

أخبار العالم العربي

أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور
AFP JALAA MAREY
مرتفعات الجولان المحتل - أرشيف
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جدد أبناء الجولان السوري المحتل رفضهم المطلق والقاطع للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي، لإقامة مراوح هوائية "توربينات" على أراضيهم الزراعية ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة.

وأكد أبناء الجولان خلال اجتماع في قرية مسعدة المحتلة اليوم الأحد، وجوب التصدي لهذا المخطط بكل الوسائل المتاحة واستمرارهم في محاربته على كل الصعد، مشيرين إلى أنهم منذ الإعلان عن هذا المخطط عبروا عن رفضهم له ولإقامته على أراضيهم.

أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور
sana.sy

وشددوا، على "مواصلة نضالهم ضد إسرائيل ودفاعهم عن أرضهم التي رويت بدماء الآباء والأجداد على مدار عقود طويلة ووقوفهم ضد هذه المخططات الاستيطانية".

وأضافوا أن "إقامة التوربينات الهوائية هي سلسلة من المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لسلب الأراضي من أصحابها وتهجيرهم منها ولاسيما أنه انتقل من مراحل الإعداد والتخطيط إلى مراحل التنفيذ رغم اعتراضهم عليه لمخالفته القوانين والمواثيق الدولية".

أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور
sana.sy
أهل الجولان المحتل يرفضون خطط إسرائيل لنصب توربينات هوائية على أراضيهم - صور
sana.sy

وجدد الأهالي، "التمسك بالوحدة الوطنية والتعاضد مع بعضهم ضد هذه المخططات الاستيطانية ورفضهم المطلق لكل ما يحاك ضد الجولان السوري المحتل أرضا وهوية".

ومخطط التوربينات أو ما يعرف بـ"المراوح الهوائية"، يتضمن تركيب نحو 52 مروحة هوائية عملاقة ومصادرة نحو 600 دونم من الأراضي وتهجيره سكانها من منازلهم.

المصدر: "سانا"

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