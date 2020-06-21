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رئيس وزراء إثيوبيا يبحث مع قادة الجيش استراتيجية جديدة للدفاع

الرئيس الجزائري يتوعد "بقايا الإرهاب" بعد مقتل عريف في الجيش

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتوعد
Reuters AWI/ANT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد تغريدة على "تويتر"، عزى فيها بعريف متعاقد سقط في اشتباك مع مسلحين في ولاية عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة أمس السبت.

وكتب تبون: "فقدت الجزائر باستشهاد العريف مصطفى زنادة، شبلا من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن المفدى ضد الإرهاب الهمجي."

وأضاف: "لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معا بحول الله على بقايا الإرهاب. تعازيّ الخالصة لأسرة الشهيد وللجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن العريف زنادة قتل باشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة، مضيفة أن "كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قد اتخذت لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين".

المصدر: RT

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