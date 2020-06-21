دبي تدشن أول تلفزيون محلي بمواصفات ذكية وسعر تنافسي

دشن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، أول تلفزيون من صناعة محلية وبمواصفات وجودة عالمية.

وتلفزيون "دلما" من تصميم وتصنيع شركة "شاشات" التابعة لـ"مجموعة المدينة الآمنة" الإماراتية للحلول الأمنية والتقنية.

وقال الفريق ضاحي خلفان إن شرطة دبي سبق واستعانت بأفضل الشركات المتخصصة في شاشات غرف العمليات المزودة بأحدث التقنيات، لكن الوضع اختلف حاليا، إذ أصبحت لدى الإمارات كوادر وطنية تتمتع بخبرة في تصميم وصيانة هذه الشاشات.

وأضاف أن الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا فرضت واقعا مختلفا يحتم ضرورة تعزيز الصناعة المحلية في جميع المجالات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المدينة الآمنة" علي العمري، إن ثمن تلفزيون "دلما" يقل عن نظيره في السوق بنسبة تراوح بين 15 و20%، لافتا إلى أن لدى الشركة خط إنتاج قادرا على صناعة 10 آلاف تلفزيون حاليا، ورفع الإنتاج من 15 إلى 25 ألف تلفزيون، وفقا لاستيعاب السوق المحلية.

وأضاف أن أهم مواصفات تلفزيون "دلما"، هي الدرجة المرتفعة من الوضوح، والتي تصل إلى "8 كيه"، مع شاشة تمتص الانعكاسات والإضاءة بما لا يؤذي عين المشاهد، موضحا أن الشاشة التي أنتجت تأتي بقياس 89 بوصة، فيما يجري العمل على إنتاج مقاسات تتراوح بين 65 بوصة و105 بوصات.

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وأكد أن من أهم مزايا التلفزيون المحلي الجديد قدرته على استيعاب جميع التطبيقات الذكية المتوافرة حاليا، في وقت تشجع فيه الشركة المطورين على ابتكار تطبيقات جديدة خاصة بتلفزيونات "دلما"، بغية تأسيس سوق موازية للبرمجيات.

المصدر: "الإمارات اليوم"