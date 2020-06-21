سكان عمان يستيقظون على صور غير مألوفة على جدران منازلهم.. والبلدية تتدارك الأمر

أثارت رسومات قوس قزح التي تشير إلى المثلية الجنسية، على جدران بعض المنازل في العاصمة الأردنية عمان، غضبا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأرفق رسم قوس قزح بصورة الناشطة المصرية سارة حجازي، التي أقدمت على الانتحار في كندا منذ بضعة أيام.

من جهتها، سارعت أمانة عمان الكبرى للرد على الحادث الذي أثار ضجة في البلاد، ونشرت صورة عبر "تويتر" ردا على أحد المغردين تظهر إزالة إحدى الرسومات.

وأكدت الأمانة أنها ستتعامل مع كل ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع الأردني، حفاظا على الثوابت الإسلامية والعربية.

بدوره، قال الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة إنه جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الفاعل.

المصدر: وكالة عمون