 
مباشر

السلطات الأردنية تكشف عن الفئات ذات الأولوية للحصول على مطعوم كورونا

أخبار العالم العربي

السلطات الأردنية تكشف عن الفئات ذات الأولوية للحصول على مطعوم كورونا
Globallookpress Cadu Rolim
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o574

كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن الدكتور نذير عبيدات، عن الفئات ذات الأولوية للحصول على مطعوم كورونا في حال تصنيعه ووصوله إلى المملكة.

وأكد عبيدات لوكالة "عمون" الأردنية السبت، أن الفئة التي تمنح الأولوية في الحصول على مطعوم كورونا من يزيد عمره عن 60 عاما، ومن يعاني من الأمراض المزمنة.

إقرأ المزيد
الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1015 حالة
الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1015 حالة

وأضاف، أنه سيتم منح الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني مطعوم فيروس كورونا، مرجحا احتمال بيع المطعوم عبر الصيدليات كما يباع لقاح الإنفلونزا الموسمية "H1N1"، وذلك بخلاف المليون جرعة التي أعلنت عنها الوزارة.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر قد صرح بأن الوزارة حجزت مليون جرعة من مطعوم كورونا حال تصنيعه وبما يمنح الأردن الأولوية بين الدول للحصول على المطعوم.

المصدر: عمون

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا