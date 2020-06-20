القوى العاملة المصرية تكشف ملابسات مقتل مصري على يد مواطن سعودي  

قالت وزارة القوى العاملة المصرية، إن الشاب المصري أحمد سعيد محمد الطاهر الذي قتل في مدينة جدة في السعودية يعمل مندوب مبيعات في المملكة، وهو من مواليد 1994 بمحافظة الشرقية .

وأشار وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان اليوم السبت، إلى أنه يتابع الموقف مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، للوقوف على ملابسات الحادث، فضلا عن متابعة حقوق القتيل العمالية، ومعرفة موعد دفن الجثمان طبقا لما تسفر عنه التحقيقات بالتنسيق التام مع القسم القنصلي.

وأصدر سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة إجراءات دفن جثمان المواطن المصري بالتنسيق مع القنصلية، ومتابعة مستحقاته المالية.

وكانت الجالية المصرية بالسعودية، أعلنت مقتل الشاب المصري في جدة، إثر إطلاق نار عليه من أحد السعوديين بسبب شجار بينهما.

ناصر حاتم – القاهرة