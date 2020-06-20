نائب ليبي: السراج سمح لتركيا باحتلال البلاد

قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، سمح لتركيا باحتلال ليبيا.

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وأضاف امغيب أن "تركيا تشترط انسحاب "الجيش الوطني الليبي" المتكون من كل القبائل والمدن الليبية والمكلف من البرلمان الشرعي، من مدينة سرت والجنوب بالكامل لكي توافق على وقف إطلاق النار".

وتابع: "ما تم التوقيع عليه بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، غير قانونية، هل هي إتفاقية أمنية محددة البنود أم هو عقد بيع قدمت بموجبه ليبيا للأتراك ليكونوا أوصياء علينا؟".

واعتبر أن "السراج سمح لتركيا باحتلال أرضنا والعبث بسيادتنا باسم الاتفاق السياسي وبقية أعضاء المجلس الرئاسي صامتون".

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"