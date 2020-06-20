علاوي لواشنطن: لماذا تصمتين إزاء الاعتداءات التركية والإيرانية؟
اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، متسائلا عن أسباب التزامها الصمت إزاء اعتداءات تركيا وإيران على بلاده.
وكتب علاوي في تغريدة نشرها اليوم السبت: "تقول الولايات المتحدة إنها تريد علاقة استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وإنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة".
وتابع: "لماذا تلتزم الصمت إزاء ما يتعرض لع العراق من إعتداءات رتكية أو إيرانية، على الأقل بوصف تركيا عضوا في حلف الناتو".
وأرفق علاوي التغريدة بهاشتاغ #ازدواجية.
#الولايات_المتحدة تقول انها تريد بناء علاقات استراتيجية مع #العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وانها حريصة على الامن والسلم في المنطقة .— Ayad Allawi (@AyadAllawi) June 20, 2020
لماذا تلتزم الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية او ايرانية، على الاقل بوصف #تركيا عضواً في حلف #الناتو#ازدواجية
المصدر: RT