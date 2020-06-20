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‏علاوي لواشنطن: لماذا تصمتين إزاء الاعتداءات التركية والإيرانية؟

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‏علاوي لواشنطن: لماذا تصمتين إزاء الاعتداءات التركية والإيرانية؟
Reuters
رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي
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اتهم رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، ‏متسائلا عن أسباب التزامها الصمت إزاء اعتداءات تركيا وإيران على بلاده.

وكتب علاوي في تغريدة نشرها اليوم السبت: "تقول الولايات المتحدة إنها تريد علاقة استراتيجية مع العراق وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وإنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة".

وتابع: "لماذا تلتزم الصمت إزاء ما يتعرض لع العراق من إعتداءات رتكية أو إيرانية، على الأقل بوصف تركيا عضوا في حلف الناتو".

وأرفق علاوي التغريدة بهاشتاغ #ازدواجية.

المصدر: RT

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