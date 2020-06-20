لواء سابق بالجيش المصري لـRT: السيسي وجه رسائل لأردوغان وعليه الاستماع إليها جيدا قبل أية مغامرة

قال مدير التوجيه المعنوي الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج إن رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضحة وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستماع إليها جيدا قبل أية مغامرة.

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وأضاف في حديث لـRT، أن الرئيس المصري ولأول مرة يرسل رسائل واضحة لا تحتمل اللبس وهي أن مصر طرقت الأساليب الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف الليبي بوثيقة القاهرة.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن حضور السيسي لتفتيش حرب لفرقة مدرعة بالمنطقة الغربية العسكرية ثم قيادة القاعدة الجوية هناك فهي رسالة واضحة أن الجيش المصري أقوى الجيوش العربية وقادر على تأمين حدوده وتنفيذ أي مهام مكلف بها لحماية الأمن القومي المصري.

وأكد فرج أن الرئيس المصري أشار وبوضوح إلى أن القوات التركية لو تقدمت "بالمرتزقة التي يبلغ عددهم 15 ألف إلى سرت أو منطقة الجفرة في محاولة للاستيلاء على حقول النفط فهو لن يسمح به وسوف نتدخل فورا عسكريا بناء على طلب من البرلمان الليبي المنتخب ولن نسمح بتجاوز خط سرت – الجفرة".

وتوقع فرج أن تتدخل أطراف دولية فاعله مثل روسيا وفرنسا لإيقاف أردوغان عند حده، مشيرا إلى أن أردوغان عليه أن يعي تلك الرسائل جيدا.

وأشار فرج إلى أن "مصر سوف تقوم بتدريب وتأهيل كوادر ليبية عسكريا، لكن الأمر واضح تماما وهو أن تجاوز أردوغان لخط سرت معناه تدخل عسكري مصري على الفور بدعم من الشعب والبرلمان الليبي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT