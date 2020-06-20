قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تركيا استبدلت علاقات الجيرة والاحترام ببرنامج توسعي يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية.

وأضاف قرقاش، خلال تغريدة على موقع "تويتر"، أن "تصريح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي على العالم العربي لم يأت من فراغ".

وتابع أن "حديث موسى يشخص تغول سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي".

تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأتي من فراغ بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي وإستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الاقليمي العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 20, 2020

وقال: "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و"تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية".

وعبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و "تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكلرأسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 20, 2020

وأضاف أن "السياسة الحالية لتركيا بعيدة عن الحكمة وستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة المقبلة".

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المصدر: RT + وكالات