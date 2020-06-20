 
مباشر
عاجل
ترامب مغردا: يجب أن يدفع بولتون ثمنا باهظا لخرقه القانون بتسريب معلومات سرية وبكميات هائلة

قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي

أخبار العالم العربي

قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي
Reuters
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o548

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن تركيا استبدلت علاقات الجيرة والاحترام ببرنامج توسعي يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية.

وأضاف قرقاش، خلال تغريدة على موقع "تويتر"، أن "تصريح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي على العالم العربي لم يأت من فراغ".

وتابع أن "حديث موسى يشخص تغول سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي، تصريح مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي".

وقال: "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و"تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للاحلام التاريخية".

وأضاف أن "السياسة الحالية لتركيا بعيدة عن الحكمة وستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة المقبلة".

إقرأ المزيد
عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا
عمرو موسى: تركيا أكبر خطر على العرب حاليا

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا