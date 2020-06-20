قائد المنطقة العسكرية الغربية في مصر يؤكد جاهزية الدفاع عن أمن البلاد

أكد قائد المنطقة الغربية العسكرية في مصر شريف بشارة، أن جنود الجيش المصري لديهم العزيمة والإصرار في هذه الفترة الهامة والحاسمة في تاريخ مصر على تنفيذ كافة المهام بكفاءة عالية.

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وأشار إلى أن جنود الجيش المصري مقدرون ومراقبون التهديدات الحالية والمنتظرة، وجاهزون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

وأضاف خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنطقة الغربية العسكرية، قائلا: "سنظل دوما طليعة هذه الأمة في تحقيق أمنها القومي في ظل الثقة العالية التي يضعها الشعب المصري في قواته المسلحة".

وأشار إلى أن قوات المنطقة الغربية اشتركت في المناورة العسكرية قادر2020، من خلال تنفيذ 18 نشاطا تدريبيا بـ6 قواعد عسكرية، عكست ما وصلت له القوات المسلحة تسليحا وتدريبا.

وكان الرئيس المصري قد أكد أن عقيدة الجيش وثوابته هي عدم الاعتداء على الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

المصدر: وكالات