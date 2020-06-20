السيسي: مصر حريصة على التفاوض في أزمة سد النهضة والسير في المسار الدبلوماسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، خلال لقاء مع قوات الجيش المصري في المنطقة الغربية أن مصر كانت حريصة منذ بداية مفاوضات سد النهضة على التعامل من خلال التفاوض.

وأكد الرئيس المصري، قائلا: "ما زالنا متحركين في هذا الاتجاه.. تحركنا إلى مجلس الأمن هو حرص منا على السير في المسار الدبلوماسي حتى نهايته من أجل الشعب الاثيوبي".

وأضاف: "تحدثت مع الشعب الإثيوبي قبل 5 سنوات بالبرلمان، وأكدت أننا نقدر التنمية في إثيويبا ويجب أن تقدروا الحياة في مصر... محتاجين التحرك لإنهاء الاتفاقيات كدول عاقلة رشيدة".

المصدر: وكالات