تبون يبحث مع السراج ملفات الأزمة الليبية

أفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل صباح اليوم السبت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن هذه الزيارة تأتي في إطار "الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية".

وأكد البيان ضرورة أن يقوم الحل على "احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية".

بيان استقبل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون صباح اليوم السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني... Опубликовано ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ Суббота, 20 июня 2020 г.

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج pic.twitter.com/KijgSBffeV — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) June 20, 2020

المصدر: RT