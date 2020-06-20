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لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا ملفات ليبيا وكورونا والسياحة

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لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا ملفات ليبيا وكورونا والسياحة
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بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي اليوم السبت، عددا من القضاية الإقليمية مع التركيز على ليبيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".

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ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية التركية قوله: "أجرى وزيرنا محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت مسائل السياحة وجائحة فيروس كورونا والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وخاصة أزمة ليبيا".

وكان تشاووش أوغلو قال إثر الإعلان عن تأجيل الزيارة المقررة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا اليوم الأحد، لإجراء مفاوضات هناك بشأن الملف الليبي، إن موسكو وأنقرة اتفقتا على مواصلة المباحثات التقنية "من أجل أن يكون وقف إطلاق النار المقبل في ليبيا ثابتا ومتينا".

وأكد الوزير التركي أنه "لا يوجد بين تركيا وروسيا خلاف حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالملف الليبي".

المصدر: "نوفوستي"

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