"الانتقالي الجنوبي": حققنا إنجازات ميدانية على حساب "المليشيات المدعومة من قطر وتركيا"

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني محمد النقيب، تحقيق تقدم ميداني بجبهة شقرة على حساب القوات "المدعومة من قطر وتركيا".

وقال النقيب عبر حسابه في "تويتر" الجمعة، إن وحدات من القوات المسلحة الجنوبية نفذت مساء الجمعة هجوما اسعا ومن محاور عدة ردا على هجوم فاشل شنته "المليشيات الإخوانية الإرهابية".

وأشار إلى أن الهجوم استمر 6 ساعات أحرزت القوات الجنوبية منذ ساعاته الأولى تقدما ميدانيا حيث تمكنت من بسط سيطرتها على مواقع ومساحة واسعة كانت تتمركز فيها "المليشيات الإخوانية الإرهابية" بالمنطقة الرملية تجاه قرن الكلاسي، مضيفا أن المنطقة تعد "أكبر معاقل القوات المدعومة من قطر وتركيا".

وأضاف أن قوات المجلس الانتقالي تمكنت أيضا من اختراق أنساق العدو وتحصيناته ما أسفر عن قتل وإصابة من كانوا فيها وتدمير عدد من الآليات العسكرية بينها مدافع مختلفة الأعيرة وعربات وأطقم مسلحة إضافة إلى اغتنام آليات وكمية من الأسلحة.

وأكد أن "قوات المجلس تواصل هجومها فيما تحاول قوات العدو السيطرة على تقهقرها بدفع تعزيزات لها".

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استمر الهجوم 6ساعات من المواجهات العنيفة ومنذ ساعاته الاولى احرزت قواتنا تقدما ميدانيا لتتمكن من بسط سيطرتها على مواقع ومساحة واسعة كانت تتمركز فيها المليشيات الاخوانية الارهابية بالمنطقة الرملية تجاه قرن الكلاسي اكبر معاقل المليشيات الاخوانية الارهابية المدعومةمن قطر وتركيا — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) June 19, 2020

المصدر: RT



