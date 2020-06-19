رسالة من حكومة كردستان العراق إلى تركيا وحزب العمال الكردستاني

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، رفضها القاطع أن تكون أراضي الإقليم منطلقا لمهاجمة أي دولة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان صحفي، إن "حكومة الإقليم تراقب بألم وقلق كبيرين، الأحداث التي وقعت اليوم الجمعة، وخلال الأيام الماضية، في المناطق الحدودية، والتي ألحقت بالمواطنين المدنيين وقرى تلك المناطق خسائر بشرية ومادية".

وأضاف، أن "حكومة إقليم كردستان تشجب تلك الأحداث التي تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتكبدهم خسائر من قبل أي طرف ولأي سبب كان".

وتابع: "نطالب الحكومة التركية باحترام سيادة أراضينا ووطنا، وعلى حزب العمال الكردستاني إخلاء تلك المناطق، وألا يخلق توترات في المناطق الحدودية للإقليم".

وأكد في ختام بيانه: "إذ تحرص حكومة الإقليم على إقامة علاقات ودية مع الدول المجاورة، فإنها ترفض أن تكون أراضي كردستان العراق منطلقا لمهاجمة أي دولة".

المصدر: RT