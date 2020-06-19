برلماني مصري يعلق لـRT على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

قال البرلماني المصري مصطفى بكري في تعليق لـRT على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي،غيدو أندارغاشيو، إن سلوك الحكومة الإثيوبية يهدد السلم والأمن في المنطقة.

وأضاف أنه "عندما يقول وزير الخارجيه الإثيوبي إن بلاده ملتزمه بالجدول الزمني لملء سد النهضه بالمياه حتى بدون التوقيع علي الاتفاق، فهذا يمثل قمة التحدي لدولتي المصب، ويعكس تصعيدا ليس مبررا وقفزا على إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة عام 2015 والمفاوضات التي جرت في واشنطن برعاية أمريكية".

وشدد بكري، على أن "مصر لا تقامر سياسيا، كما يدعي وزير الخارجية الإثيوبي، بل بلاده هي التي تقامر وتظن أن الآخرين مجردون وعاجزون عن الرد".

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وأكد أن "مصر تسعى إلى حل الأزمه سياسيا، ولكنها متمسكة بحقوقها وأمنها المائي، وهذه العنجهية التي يتحدث بها الوزير الإثيوبي تعكس حالة الإفلاس والبحث عن مبررات واهيه للهروب إلى الأمام لحساب أجندات الكل يعرف من يقف خلفها، لم يعد أمامنا من خيار الآن سوى اللجوء لمجلس الأمن الدولي".

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT