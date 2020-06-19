عزل قرية في الضفة الغربية بعد تسجيل إصابتين بكورونا

قررت ليلى غنام محافظ مدينتي رام الله والبيرة الفلسطينيتين، إغلاق قرية قراوة بني زيد الغربية بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها.

وذكرت أن المصابين هما "جد وجدة خالطا قريبة لهما قادمة من الداخل المحتل".

وأوضحت غنام، أن طواقم الطب الوقائي تعمل على نقل الحالتين إلى مركز العناية الاحترازية في مستشفى هوغو تشافيز، وأن الطواقم الطبية تعمل على حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم.

ودعت غنام كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

المصدر: RT