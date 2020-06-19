برلماني مصري: تعنت إثيوبيا يجعل الأزمة صعبة

اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري أحمد العوضي، أن أزمة سد النهضة بسيطة جدا، ولكن تعنت إثيوبيا يجعلها صعبة.

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وأكد العوضي لموقع "صدى البلد"، أن مصر لا تمانع في ملء وتشغيل سد النهضة ومصالح إثيوبيا من المياه سواء لتوليد الكهرباء أو غيرها ولكن بضوابط وشروط لا تؤثر على حصة مصر من منسوب مياه نهر النيل حيث أن هناك فترات يحدث فيها جفاف يقلل نسبة المياه ولذلك تريد مصر أن يتم التوصل لموعد ملء وتشغيل سد النهضة في أوقات لا تؤثر على حصتها وذلك حق أصيل لها.

وأوضح أن الفترة السابقة شهدت مفاوضات امتدت لـ8 سنوات تقريبا للوصول لحلول توافقية تخدم جميع الأطراف الثلاثة ولكن لم تجد نفعا في ظل تعنت إثيوبيا، مما دفع مصر للجوء إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي للوصول إلى حل في هذه الأزمة وذلك خلال مناقشة بين الجانب المصري والإثيوبي والسوداني ووزير الخزانة الأمريكية لتوقيع اتفاقية لوضع ضوابط وشروط بخصوص ملء وتشغيل السد دامت لمدة 4 أيام نتج عنها توقيع مصر والسودان على الاتفاقية دون إثيوبيا.

وتابع: "المفهوم من تعنت إثيوبيا في الوصول لحلول تضمن مصالح الدول الثلاث أنها تماطل لكي يكون أمر تشغيل وملء السد واقعا وذلك مرفوض تماما وهناك حلول وخيارات سياسية كثيرة أبرزها الاستعانة بالولايات المتحدة وروسيا والدول الممولة لإثيوبيا للضغط على الجانب الإثيوبي للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف ولكن مصر تنتظر الوقت المناسب".

المصدر: "صدى البلد"