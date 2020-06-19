مسؤول تركي: مستعدون للشروع في إعادة إعمار ليبيا بأسرع وقت ممكن

قال مسؤول تركي كبير اليوم، إن تركيا مستعدة للبدء وبخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا التي تنهشها الصراعات.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" طالبا عدم نشر اسمه، أن المسؤولين الأتراك وحكومة الوفاق الوطني بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في استكشاف موارد الطاقة، بما في ذلك التعاون "في كل مشروع يمكن تصوره" للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: "حل الدمار بمناطق كثيرة من البلاد، وهناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية... الشركات التركية... في وضع يسمح لها بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة".

وأضاف أن شركة الكهرباء التركية "كارادينيز باور"، يمكن أن تستخدم سفنها للتخفيف عن بعد من حدة نقص الكهرباء في ليبيا.

من جانبه، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أمس الخميس، إن قسما من المحادثات يتركز على عودة الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع.

وأضاف أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: رويترز