 
مباشر

تونس.. أحكام مشددة لإرهابيين معظمهم من المطلوبين

أخبار العالم العربي

تونس.. أحكام مشددة لإرهابيين معظمهم من المطلوبين
albayan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4wa

أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن لمدة 48 عاما ضد 26 عنصرا إرهابيا أغلبهم في حالة فرار لتورطهم في أعمال إرهابية ضد الجيش، وذبح راعيي أغنام.

إقرأ المزيد
تونس.. وزيرة العدل تأمر بفتح تحقيق حول ادعاء بـ
تونس.. وزيرة العدل تأمر بفتح تحقيق حول ادعاء بـ"تواصل نواب مع إرهابيين في السجن"

وتكتسب الأحكام صبغة النفاذ العاجل بحق عنصر إرهابي موقوف يدعى برهان البولعابي و25 آخرين في حالة فرار، بحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر في المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الجمعة.

والبولعابي الموقوف منذ 2018 في عملية عسكرية، منتسب إلى تنظيم أعلن ولاءه لـ"داعش"، وهو متورط بمعية العناصر الفارة في شن هجوم إرهابي ضد دورية للجيش عام 2015 أودى بحياة خمسة جنود والمشاركة في قتل جندي في 2016.

وتورط الجناة في ذبح طفل راع للأغنام في 2016 ثم شقيقه الأكبر في 2017 وفصل رأسيهما، وشن هجمات ضد السكان المقيمين في مناطق نائية للاستيلاء على مؤن غذائية.

المصدر: "د ب أ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا