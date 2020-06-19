التربية السورية تجهز لاستقبال طلاب إدلب رغم تضييق المسلحين
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نشرت وزارة التربية السورية صورا تظهر استعدادات الوزارة لاستقبال الطلاب الذين منعتهم الجماعات المسلحة المسيطرة على إدلب، من الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة لتقديم الامتحانات.
وتظهر في الصور وسائل النقل الجماعي والاستعدادات الخاصة لفحص القادمين.
وكان مدير تربية إدلب عبد الحميد معمار قال في تصريح لـRT إن "العصابات الإرهابية المسلحة يؤازرها النظام التركي تستمر بمنع طلاب إدلب من العبور إلى المعبر الآمن ليتم نقلهم إلى مراكز الإقامة المعدة والمجهزة بكل ما يلزم للإقامة والرعاية الصحية ودروس التقوية".
وأشار إلى أن تلك العصابات هددت الطلاب بالسجن والاعتقال.
المصدر: RT