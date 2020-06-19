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بالفيديو.. الوليد بن طلال يقطع ألف كلم خلال 49 يوما

مجتمع

بالفيديو.. الوليد بن طلال يقطع ألف كلم خلال 49 يوما
AFP GIUSEPPE CACACE
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نشر الأمير الوليد بن طلال جدول برنامجه الرياضي اليومي، الذي يبين أنه قطع مسافة 1065 كيلومترا خلال 49 يوما، ويظهره كرجل أعمال رياضي، وملياردير شعبي، يسعى مواطنوه لالتقاط الصور معه.

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الوليد بن طلال يعود إلى الواجهة السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي برفقة حراسه ومساعديه.

ويقطع الأمير السعودي يوميا جيئة وذهابا مشيا على الأقدام المسافة الفاصلة بين مكتبه في برج "المملكة" وقصره في حي الفاخرية والتي تقدر بنحو 10 كيلومترات.

وخلال هذه النزهة اليومية يحرص الأمير على تلبية طلبات المواطنين بالتقاط صور تذكارية معه.

يذكر أن الوليد بن طلال يهتم بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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