بالفيديو.. الوليد بن طلال يقطع ألف كلم خلال 49 يوما

نشر الأمير الوليد بن طلال جدول برنامجه الرياضي اليومي، الذي يبين أنه قطع مسافة 1065 كيلومترا خلال 49 يوما، ويظهره كرجل أعمال رياضي، وملياردير شعبي، يسعى مواطنوه لالتقاط الصور معه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس رياضة المشي برفقة حراسه ومساعديه.

ويقطع الأمير السعودي يوميا جيئة وذهابا مشيا على الأقدام المسافة الفاصلة بين مكتبه في برج "المملكة" وقصره في حي الفاخرية والتي تقدر بنحو 10 كيلومترات.

ملخص رياضتي: ٤٩ يوم

🚴‍♂️٦٤٣ كلم

🚶🏻‍♂️٤٢٣ كلم

= ١٠٦٥ كلم

المعدل اليومي: ٢٢ كلم



Sports summary: 49 days

🚴‍♂️643 km

🚶🏻‍♂️432 km

= 1065 km

The daily average: 22 km pic.twitter.com/FijprzQK04 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 19, 2020

وخلال هذه النزهة اليومية يحرص الأمير على تلبية طلبات المواطنين بالتقاط صور تذكارية معه.

يذكر أن الوليد بن طلال يهتم بممارسة رياضتي المشي وركوب الدراجات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي