السعودية..اعتقال مقيم عربي استدرج قاصرات لتصويرهن بوضعيات خادشة للحياء

باشرت النيابة العامة السعودية التحقيق مع مقيم من جنسية عربية، استدرج قاصرات سعوديات ومن جنسيات آخرى، وقام بتصويرهن في مشاهد خادشة للحياء، ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة عبر حساب الإمارة في موقع تويتر، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على الشخص المذكور.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيم من ( الجنسية العربية ) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى #النيابة_العامة.

.#مشهور_يستغل_القاصراتpic.twitter.com/3SAvCsdWOI — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 19, 2020

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بمثول المتهم المذكور أمام قضاة التحقيق، جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاما، وتم إخضاعه للاستجواب المفصل، والأمر بإيقافه على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبة هذا الجرم إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقا لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.

وكان المقيم المتهم قد أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون عبر هاشتاغ #مشهور_يستغل_القاصرات، اليوم الجمعة، بالقبض على هذا الشخص ومعاقبته.

ولم يتم الكشف عن هوية المقيم المشهور، إلا أن ناشطين – وفي معلومات لا يمكن التحقق منها – قالوا إنه يدعى بيتو وهو أحد مشاهير تطبيق تيك توك.

المصدر: "سبق"