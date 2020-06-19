سوريا.. مسلحو إدلب يواجهون "طلاب الشهادات" بالسجن والتهديد

منعت الفصائل المسلحة المسيطرة على محافظة إدلب السورية وبدعم تركي طلاب المحافظة من دخول مناطق سيطرة الحكومة لتقديم امتحاناتهم، وسجنت بعضهم.

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وقال مدير التربية في إدلب عبد الحميد معمار لـ RT إن المديرية تلقت عددا من الاتصالات التي أكدت أن أفراد تلك المجموعات "قاموا اليوم بسجن عدد من الطلاب، كما كسروا سيارات لسائقين حاولوا نقل الطلاب، وهددوا الطلاب وأهاليهم بالسجن، وباتخاذ عقوبات أشد في حال ترحيل أبنائهم إلى حماة لتقديم الامتحانات".

وأكد معمار أن تلك المجموعات تقوم وبدعم وموافقة تركية، بمنع الطلاب من الخروج لليوم السادس، علما أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد القادم، وذلك خلافا للوعود التي تطلقها تركيا بأنها ستسهل عبور الطلاب، وهو ما يصفه معمار بأنه دعاية إعلامية ليس إلا، إذ أن ذلك "لم يحدث على أرض الواقع نهائيا".

ويشير معمار إلى أنه كان مقررا اليوم خروج ما بين 500 إلى 700 طالب إلا أن أيا منهم لم يستطع دخول المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة بعدما عاد "الأتراك والعصابات المسلحة ليمارسوا عليهم الضغوط"، بعدما تم نقلهم بالسيارات.

ويضيف معمار أن الحكومة وضعت مراكز إقامة لاستقبال الطلاب مجهزة بلوازم المنامة والتجهيزات الصحية اللازمة في ظل وباء كورونا، إضافة إلى قاعات لدروس التقوية، وقامت بتجهيز 27 مركزا امتحانيا، بانتظار قدوم 2684 طالبا، إلا أن عدد الطلاب الذين استلموا بطاقاتهم لا يتجاوز الألف طالب.

ويقول معمار إن عددا من الطلاب حاولوا الوصول بعدما قطعوا مسافات تعادل مسير 40 ساعة سفر وبكلفة تقدر بنحو 400 الى 600 ألف ليرة، وقد وصل قسم منهم، لكن عددهم قليل جدا.

وحول التسهيلات التي يمكن أن يتم تقديمها للطلاب، يقول معمار إن الوزارة "لن تبخل على الطلاب الذي حاولوا ورغم التهديد بالسلاح، الوصول إلى مراكز امتحاناتهم" ويشير إلى أنه سيتم استقبال الطلاب حتى السابعة من صباح الأحد (موعد الامتحان) وإلى أن ثمة مرسوم رئاسي يسمح للطالب بأن يتغيب عن مادة واحدة لهذا العام فقط، وأنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من المديرية قبل رفع مذكرة إلى الوزير يوم الاثنين القادم كي يكون قد تبين العدد الكامل من الطلاب.

المصدر:RT