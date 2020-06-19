العراق.. دفن 79 جثة لمتوفين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية، في العراق، اليوم الجمعة، عن دفن 79 جثة لمتوفين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكر بيان للفرقة التابعة للحشد الشعبي، أن "الفريق التطوعي الذي يتولى تجهيز ودفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي قاموا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط بدفن جثامين 79 متوفى في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف الأشرف في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الجائحة في العراق".

وأضاف، أن "أبطال الفرقة واصلوا الليل بالنهار من أجل تجهيز ودفن الجثامين، التي تم نقلها بواسطة عجلات الإسعاف التابعة لمديرية طبابة الحشد الشعبي من بغداد وباقي المحافظات".

وأشار البيان، إلى أن "اثنين من المتوفين من محافظة النجف الأشرف، و(4) من محافظة واسط، و(4) من محافظة بابل، و(3) من الديوانية، ومتوف واحد من ذي قار، ومتوف واحد من المثنى ومتوف واحد من محافظة ميسان، فيما كان العدد الكبير من المتوفين من نصيب العاصمة بغداد بـ(62) متوفيا".

المصدر: RT