روما: لا إمكانية لزيارة دولة لمصر من دون تقدم في قضية ريجيني

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إمكانية القيام بزيارة دولة إلى مصر من دون تحقيق تقدم في قضية مقتل جوليو ريجيني.

ونقلت وكالة أنباء "نوفا" عن كونتي تأكيده عدم وجود إمكانية لـ "زيارة دولة إلى مصر حتى يتم إحراز تقدم كبير في قضية الباحث الإيطالي الذي عثر على جثتة في القاهرة مطلع 2016 جوليو ريجيني".

وأشار رئيس الحكومة الأيطالية خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بوفاة ريجيني، إلى أن "الوضع المرتبط بقضية ريجيني عرقل أيضا مبادرات أخرى مثل افتتاح جامعة في القاهرة".

المصدر: نوفا