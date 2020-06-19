في ظل أزمة الدولار.. مراهق لبناني يخطف الأنظار (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو لمراهق يحاول شراء مئتي دولار لدى أحد الصرافين في بيروت.

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وقال الفتى إنه ينوي شراء الدولارات بسعر الصرف الرسمي المتفق عليه بين الصرافين ومصرف لبنان وهو يتراوح بين 3800 و3950 ليرة لبنانية للدولار الواحد، على أن يقوم ببيعها لاحقا لأحد الصرافين في السوق السواء بسعر 5000 ليرة وأكثر.

ويقول الفتى إنه أحق بالحصول على فرق العملة، متنقدا سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي دأب على طمأنة اللبنانيين بأن عملتهم بخير.

وحقق الفيديو انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية واقتصادية خانقة، وقد خسرت عملته 70% من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: إرم