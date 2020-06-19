أكدت السفارة العمانية في أبوظبي، أمس الخميس، مقتل مواطن عماني بالرصاص على الحدود بين السلطنة والإمارات.

وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني. — سفارة سلطنة عُمان - أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر": "تابعت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي ببالغ الأسف تعرض المواطن العماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أدى إلى مقتله مساء يوم الثلاثاء ... وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن".

وأكدت السفارة "متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني".

ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، والجهة التي أطلقت عليه النار.

المصدر: وكالات