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مصر تستنكر "التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في العراق

أخبار العالم العربي

مصر تستنكر
Reuters AW/TP
علم مصر
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استنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، "التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في شمال العراق.

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واعتبرت الوزارة أن هذه "التدخلات والأعمال العدائية" تمثل "استمرارا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".

وأكد البيان على "رفض مصر التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة".

ولفت إلى أن "مصر تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية."

وجاء هذا البيان على خلفية شن تركيا عملية عسكرية جديدة ضد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق، في خطوة استدعت احتجاجات حكومة بغداد.

المصدر: RT

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