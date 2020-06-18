تشاووش أوغلو: لا شرعية لحفتر ولا يجب أن يجلس إلى طاولة التفاوض

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، "لا يحظى بأي شرعية في ليبيا، ويجب ألا يجلس إلى طاولة التفاوض".

وأضاف خلال مقابلة مع وسائل إعلام تركية الخميس: "ليس لحفتر أي صلاحية، وبالأساس لا شرعية له".

وتابع: "شخص انقلابي مثل حفتر يريد الاستيلاء على البلد والسلطة، عوضا عن وقف إطلاق النار، يجب ألا يكون طرفا وراء طاولة التفاوض، وينبغي عدم مخاطبته".

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وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا: "في الماضي كان لدينا اتفاقية تعاون عسكري، وكان لدينا مذكرة تفاهم، ولقد قمنا بتحديث إحداهما، ووقعنا عليها من جديد، ووقعنا في نفس اليوم الاتفاقية الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية".

ولفت إلى أنه "من الممكن توسيع نطاق هذا التعاون في المرحلة المقبلة، وبمجرد توسيعه يمكن أيضا ومراجعة وتوسيع نطاق الاتفاقية، حيث يمكن تعديلها حسب الحاجة".

المصدر: "الأناضول"