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السيسي يهنئ محمد السادس بنجاح عمليته الجراحية

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السيسي يهنئ محمد السادس بنجاح عمليته الجراحية
Sputnik
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهل المغربي الملك محمد السادس، بنجاح العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.

وقال السيسي في برقيته: "لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة، بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة، لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء".

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT

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