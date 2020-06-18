سوريا.. إصابة مواطنين بحروق أثناء إخماد حرائق أشعلها المسلحون في ريف رأس العين

أصيب عدد من أهالي قرى كوع شلاح والنوفلية ورسم الرهجة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة شرقي سوريا، أثناء إطفاء حرائق أشعلها عناصر المجاميع المسلحة في حقولهم الزراعية.

وذكرت مصادر محلية، أن "مجموعات من المسلحين الذين تساندهم تركيا أقدموا على إضرام النار في حقول القمح والشعير التابعة لقرى كوع شلاح والنوفلية ورسم الرهجة المحتلة جنوب غرب مدينة رأس العين".

ولفتت المصادر، إلى أن "النيران امتدت إلى عدة حقول وأدت إلى إصابة عدد من الأهالي بحروق متفاوتة جراء مشاركتهم بإخماد الحرائق، والتي أتت على مساحات واسعة من حقول القمح والشعير التابعة لهذه القرى".

وأقدم المسلحون الأسبوع الماضي على إضرام النار في مساحات واسعة من حقول القمح والشعير بريف مدينة رأس العين وبلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي.

وتشهد منطقة الجزيرة السورية حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، ومعظمها كانت بفعل التنظيمات المسلحة وطائرات التحالف الدولي.

المصدر: "سانا"