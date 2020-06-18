الهجرة المصرية تعلن إنهاء إجراءات عودة المصريين العالقين في السودان خلال أيام

‎أعلنت نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهاء قضية المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 شخص، وعودتهم إلى الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت أن الجهات المختصة تعمل لإنجاز كافة الإجراءات الخاصة بعودة الطلبة ومن توقفت أعمالهم أو انتهت إقامتهم في السودان، إلى الأراضي المصرية.

وقالت إن العمل يجري حاليا لإنهاء كافة إجراءات خروج المصريين، ونقلهم إلى الحدود المصرية السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

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ونوهت بأن الوزارة قامت بتوفير حافلات لنقلهم من الحدود المصرية السودانية إلى الداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT