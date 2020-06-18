وزير الري المصري الأسبق لـRT: الدولة المصرية لن تتقاعس عن حماية شعبها من العطش

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام في حديث لـRT حول مفاوضات سد النهضة، إن "مصر لن تتقاعس عن حماية مقدرات شعبها، وحصتها المائية إن أعيتها السبل والوسائل الدبلوماسية".

وأكد علام، أنه "ثبت عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا، حول سد النهضة فهي لا تحترم الأعراف والقوانين الدولية، وتؤمن بسياسة الهيمنة على موارد الأنهار الدولية النابعة من أراضيها، وتطبقها على الأنهار المشتركة مع كينيا والصومال، ولا تحترم التزاماتها ووعودها واتفاقياتها السابقة".

ونوه أنه لم يتبق أمام مصر والسودان، إلا تصعيد الأزمة ونقلها إلى مجلس الأمن الدولي، ليقوم المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته في ما يتعلق بحماية مصر والسودان من تبعات سد النهضة الكارثية.

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وشدد علام، على أنه "في حال تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته، فلن تتقاعس الدولة المصرية عن حماية شعبها من العطش والجوع".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT