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الأمم المتحدة تدرس اقتراحا لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدرس اقتراحا لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر العراق
Reuters
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يدرس مجلس الأمن الدولي اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية، لملايين المدنيين لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وسمح المجلس في يناير باستمرار تقديم المساعدات عبر الحدود من خلال معبرين من تركيا حتى العاشر من يوليو، وتخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن.

وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس أمس الأربعاء، من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام، وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.

المصدر: رويترز

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